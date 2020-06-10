شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد: الزمالك والمصرى وافقا على تتويج الأهلى بالدوري وتراجعا بالإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، أن الثنائى مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك وسمير حلبية رئيس نادى المصرى البورسعيدى وافقا على تتويج الأهلى بالدورى حال إلغاء المسابقة فى الغرف المغلقة ثم تراجعا عن قرارهما فى التصريحات الإعلامية، وقال مصيلحى فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد شوبير عبر برنامجه على أون سبورت، "رأيت تصريحات غريبة من محمد الخولى نائب المصرى فى وسائل الإعلام عن رفض المصرى تتويج الأهلى بالدورى فى حال إلغاء المسابقة، وهو بعيد كل البعد عن موافقة سمير حلبية رئيس النادى المصرى على تتويج الأهلى بالدورى فى محادثات مع أندية الدورى حينما تم تكليفى بمفاوضات مع الأندية لحسم مصير البطولة".

وأضاف رئيس الاتحاد السكندرى، على مسئوليته فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد شوبير عبر برنامجه على أون سبورت، "الزمالك لم يعارض أيضاً فكرة تتويج الأهلى بالدورى مثل المصرى فى الغرف المغلقة ثم وجدت تراجعاً عن الترحيب فى وسائل الإعلام، كنا متفقين أن مفيش هبوط وأن الأهلى يبقى البطل وأن الموسم الجديد يكون دورى مجموعتين ".

وتابع محمد مصيلحى ،" ليس لدينا اعتراض على عودة الدورى، لو رجع بكره هنلعب، كنا بس بنتكلم عن الصحة وسلامة الناس وطالما فى ضوابط واضحة لتنفيذ عودة النشاط الكروى يبقى أهلا بالدورى، وبلاش نقارن نفسنا بالدول الأجنبية شوفنا إمبارح تم إلغاء مباراة ودية بسبب ظهور حالة كورونا".

وأضاف رئيس الاتحاد السكندرى، "لو الأهلى لم يحصل على الدورى فى حال الإلغاء أتوقع أنه سيتقدم بشكوى، وهذا حقه تماماً، وفى حال تتويجه بطلا للدورى فى حال الإلغاء هناك بعض الأندية سوف تتقدم بشكوى ولن تقبل".

وفى وقت سابق، طالب محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، مسئولى اللجنة الخماسية بضرورة عقد اجتماع عاجل مع أندية الدورى لحسم مصير الدورى، وقال مصيلحى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت، "لازم نعقد جلسة حاسمة بين اتحاد الكرة والأندية للوصول لحلول عاجلة لمصير الدورى، سواء بعودة المسابقة أو إلغائها، ويجب أن ننظر لكل الخسائر والعواقف قبل اتخاذ أى قرار".

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وعن تتويج الأهلى بالبطولة فى حال إلغاء المسابقة، قال محمد مصيلحى، "رغم أن اللوائح لا تجبر اتحاد الكرة على إعلان تتويج الأهلى بالدورى فى حال إلغاء المسابقة، ولكن المنطق والواقع بيقول إن الأهلى الأقرب للبطولة، وفى حال عقد اجتماع مع الأندية قد نصل لهذا المقترح ونوافق على إعلان تتويج الأهلى بالدورى ووقتها سيكون قرار الأندية مجتمعة".

وأضاف رئيس الاتحاد السكندرى، "أنا على تواصل دائم مع رئيس الزمالك ورئيس الأهلى وخالد مرتجى عضو مجلس الأهلى للوصول لصيغة نهائية لحسم مصير الدورى، وفى البداية كان المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك لم يعارض فكرة تتويج الأهلى بالدورى فى حال الإلغاء، وأبلغت محمود الخطيب رئيس الأهلى أننا سنعانى مالياً بسبب أزمة كورونا".

وعن رأية فى طريقة اختيار النائب بالإدارات قال رئيس الاتحاد السكندرى، "أؤيد أن تكون الجمعية العمومية هى المسئولة عن اختيار الرئيس والنائب بطريقة الانتخابات فهو الحل الأمثل، كما أؤيد تطبيق بند الثمانى سنوات بشدة، و أؤيد استمرار اللجنة الخماسية وأقترح تأجيل رحيلها شهور فقط بسبب أزمة كورونا، على أن يتم عمل أنتخابات لمدة سنة بدون أى تحايل".

وعن طريقه تعامل مع السوشيال ميديا قال رئيس الاتحاد السكندرى، "سعيد برغبة بعض أعضاء مجلس زعيم الثغر بتنبى رؤية جديدة للتعامل مع جماهير النادى عبر السويشال ميديا، نملك كفاءات عديدة فى المجلس وكلهم يعشقون زعيم الثغر وهدفهم وضع النادى فى مكانة مختلفة".

وعن انتقال الهانى سليمان لسموحة قال محمد مصيلحى ضاحكاً، "هانى حارس متميز وتربطنى بيه علاقة جيدة ومن يومين بعتله رسالة قولتله الاتحاد سيد البلد قالى الاتحاد وسموحة سيد البلد قولتله جمهور الاتحاد هيقتلك ياهانى".