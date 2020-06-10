شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى يتحدث عن تدريب أليو بادجى وتجهيزه لقيادة هجوم الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث الأسطورة عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر والأهلى والزمالك والإسماعيلى والاتحاد السابق، عن كواليس تدريبه للسنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى خلال الفترة الحالية، والتى تشهد توقف جميع الأنشطة الرياضية ومسابقة الدورى الممتاز بسبب تفشى فيرس كورونا، حيث فضل اللاعب السنغالى عدم خوض تدريباته بشكل منفرد، واللجوء للسد العالى من أجل تولى تلك المهمة نظرًا لخبراته الكبيرة فى هذا المجال.

وقال الحضرى، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إن التدريب مع أليو بادجى له مذاق آخر، خاصة أن اللاعب السنغالى يمتلك قوة بدنية ومهارة عالية تساعده على تنفيذ والقيام بكافة التدريبات التى تحدد له على الوجه الأكمل، بخلاف حماسه الشديد للقيام بكافة التمارين، وورغبته الشديدة فى الحفاظ على معدل لياقته البدنية وعدم التأثر بفترة توقف النشاط.

Advertisements

كما تحدث السد العالى على الجانب الآخر من شخصية أليو بادجى، مؤكدًا أنه لاعب "خفيف الظل" ويعشق المرح، لافتًا إلى أنه قام بتصوير العديد من الفيديوهات التى سيتم نشرها قريبًا والتى تعكس "خفة دم" بادجى وكذلك التدريبات القتالية التى يقوم بها.

وشارك بادجى مع الأهلى فى 7 مباريات بمختلف البطولات خلال الموسم الجارى منذ انضمامه إلى الفريق فى ميركاتو يناير الماضى قادماً من الدورى السويسرى، وسجل خلالها هدفاً وصنع هدفين لزملائه بالفريق قبل توقف النشاط.وأغلق السويسرى ريينه فايلر المدير الفنى للأهلى ملف رحيل السنغالى آليو بادجى مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل التعاقد مع لاعب أجنبى، وأعلن المدير الفنى أن بادجى مهاجم جيد وصاحب إمكانيات فنية عالية يحتاجها الفريق، لذا لا يمكن التفريط فيها خلال الصيف المقبل سواء من أجل التعاقد مع لاعب أجنبى آخر أو بدعوى عدم ظهوره بشكل جيد خلال الفترة التى شارك فيها مع النادى قبل تجميد النشاط الرياضى جراء "جائحة" كورونا ويرى فايلر أن الفترة التى شارك فيها بادجى مع الأهلى لم تكن كافية لتفجير قدراته الهجومية.

وأعلن المدير الفنى للأهلى أن الرباعى الأجنبى فى الفريق، وهو التونسى على معلول والمالى آليو ديانج والنيجيرى جونيور أجايى والسنغالى آليو بادجى لن يرحل عن القلعة الحمراء حالياً أما جيرالدو فسيرحل حال ضم لاعب أجنبى بدلاً منه كما رفض المدرب السويسرى عودة المغربى وليد آزارو مهاجم الفريق المُعار لنادى الإتفاق السعودى وطلب فايلر إستمرار إعارة آزارو أو عرضه للبيع فى الصيف لأن الفريق ليس بحاجه له بدعوى أن طريقة لعبه لا تُناسب خطة فايلر.