شكرا لقرائتكم خبر عن محترفة اليد رحاب جمعة تطالب رئيس الاتحاد بالتدخل لتكوين منتخب سيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت رحاب جمعة، لاعبة كرة اليد المحترفة فى صفوف فريق سان جينيان الفرنسى، بضرورة تدخل هشام نصر رئيس اتحاد اللعبة من أجل تكوين منتخب للسيدات فى المرحلة المقبلة، وسرعة الاستجابة لمطالبات لاعبات كرة اليد بعدما قام عدد منهن بعمل فيديو للمطالبة بحقوقهن والمساواة بمنتخبات الرجال.

وعبرت رحاب جمعة عن سعادتها عبر صفحتها الشخصية من مطالبات اللاعبات بحقوقهن فى ممارسة لعبة كرة اليد، مشيرة إلى أن كل ما فى الأمر هو تحقيق حلم لاعبات بتكوين منتخب يشارك فى المحافل الدولية، مطالبة أولياء الأمور بعدم إضاعة الوقت فى ظل عدم وجود عقود لبناتهن فى الأندية التى يلعبن فيها .



رحاب جمعة

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كما طالبت لاعبات اليد خلال الفيديو الذى قمن بنشره على السوشيال ميديا فرض النوادى على إتمام عقود مع لاعبات الدرجة الأولى بحد أدنى للعقد للمحافظة على حقوقهن، وإنشاء منتخب درجة أولى سيدات وإعطاء الفرصة كاملة للاحتكاك وكسب خبرات دولية.

كما طالبت اللاعبات بضرورة المساواة مع منتخبات الرجال والشباب دون تفرقة بين رجال وسيدات فى كرة اليد المصرية، بعدما شهدت الفترة الماضية عدم الاهتمام بمنتخب شابات مواليد 98.

من ناحية أخرى قرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر مؤخرا إلغاء جميع مسابقات الناشئين والناشئات والسيدات للموسم المحلى 2019 /2020، باستثناء مرحلة 2002 المرتبطة بالحافز الرياضى، وذلك حفاظًا على سلامة اللاعبين من تفشى فيروس كورونا.