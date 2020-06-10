انت الان تتابع بعد جراحة ثانية فيدرر يغيب لنهاية الموسم ويتطلع للعودة في 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

السويسري روجر فيدرر

أعلن نجم التنس السويسري الشهير روجر فيدرر الذي حصد 20 لقبا كبيرا اليوم الأربعاء أنه سيغيب عن البطولات حتى نهاية موسم 2020 الحالي بعد خضوعه لعملية جراحية ثانية في الركبة قبل أسابيع قليلة فقط.

وعانى فيدرر من الإصابة خلال بطولة أستراليا المفتوحة 2020 حيث خرج من الدور قبل النهائي أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش ولم يشارك في أي بطولة من يومها.

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وخضع النجم السويسري المخضرم لعملية جراحية في الركبة اليمنى في فبراير شباط الماضي لكنه اشار إلى أنه أضطر للخضوع لعملية ثانية بعد تعرضه لانتكاسة خلال إعادة التأهيل بعد العملية الأولى.

وعبر موقع تويتر قال فيدرر (38 عاما) "سأفتقد جمهوري والبطولات كثيرا لكني اتطلع لرؤية الجميع في البطولات من جديد في بداية موسم 2021."