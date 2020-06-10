شكرا لقرائتكم شاهد ياسر إبراهيم فى وصلة تدريب مع عبد الله بكرى بالجيم على أنغام "انت جدع" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي وصلة تدريبات قوية في صالة الجيم، برفقة عبد الله بكري لاعب بيراميدز، ونشر ياسر إبراهيم فيديو عبر حسابه الشخصي على انستجرام خلال قيامه بالتدريبات على أنغام أغنية "انت جدع" للفنان محمد رمضان، وذلك للحفاظ على لياقتهم البدنية في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، والذى اجتاح العديد من دول العالم .

ويحرص لاعبو النادى الأهلى على خوض التدريبات اليومية وفقاً لخطة رينيه فايلر المدير ألفنى للفريق الأحمر، من أجل الاستعداد لاستئتناف الدوري، فى ظل اقتراب عودة النشاط الرياضى المقرر استئنافه منتصف يونيو المقبل.

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فى سياق متصل، لا يجد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى أزمة كبيرة فى قلب دفاعات الفريق، فى ظل وجود عدد من اللاعبين المميزين فى الوقت الحالى، منهم ياسر إبراهيم وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود متولى ورامى ربيعة، إلا أن الجهاز الفنى حدد بديلين فقط سيكون ضم أحدهما إضافة للفريق فى الصيف بحسب آرائهم الفنية.

ويُجرى مسئولو النادى الأهلى اتصالات ومباحثات مع جهات مختلفة فى الدولة للاستفسار عن مصير بطولة الدورى التى تم تجميدها منذ عدة أسابيع جراء "جائحة" كورونا لاسيما فى التصريحات الإيجابية التى خرجت خلال ألفترة الماضية من عدة مسئولين يؤكدون خلالها أن هناك تفاؤلا كبيرا بشأن إمكانية عودة الدورى، لاسيما مع تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الأخيرة التى قال فيها إن النشاط الرياضى سيعود تدريجياً منتصف يونيو المقبل، وهو ما جعل الإدارة الأهلأوية تفتح خط اتصالات مع جهات مُتعددة فى الدولة سواء كانوا فى وزارة الرياضة أم الصحة أم جهات أخرى من أجل الاستفسار عن موقف النشاط الرياضى وعودة بطولة الدوري.