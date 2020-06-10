شكرا لقرائتكم رئيس الاتحاد السكندرى: الزمالك طلب 48 مليون جنيه مقابل سيسيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد مصيلحى رئيس الاتحاد السكندرى أن الزمالك طلب الحصول على 3 مليون دولار ما يعادل 48 مليون جنيه مصري مقابل الاستغناء عن خدمات الايفوارى رزاق سيسيه لاعب الفريق المعار الابيض لزعيم الثغر ، وقال مصيلحى فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر أذاعة أون سبورت : " لدينا رغبة فى إستمرار أحمد رفعت فهو لاعب مميز وكذلك رزاق سيسيه الذى يجمعنى به تواصل كبير لدرجة أن شقيقته أنجبت فأرسل لى صورة المولود ، وأبلغنى أكثر من مرة أنه يرغب فى الاحتراف فى برشلونة الاسبانى مستقبلا وأنه حابب يكمل مع الإتحاد السكندرى ومرتاح معانا".

ويضيف مصيلحى : " لو الزمالك طلب مبلغ معقول مش هتأخر يعنى مثلا 3 مليون أو حتى أكثر بنسبة معقولة إنما الزمالك عايز 3 مليون دولار يعنى 48 مليون جنيه مصرى وهو ثمن فرقة الاتحاد السكندرى كلها والأرقام دى صعبة جدا فى الوقت الحالى".

وعن مفاوضاته مع عمار حمدى قال رئيس الاتحاد السكندرى : " كلمت الكابتن الخطيب وقولتله عمار مش حاسس نفسه فى الطلائع وهو كان مع الاتحاد أفضل كتير وعلاقتى بمسئولى الطلائع طيبة ولكن الفيصل هو الأهلى لان اللاعب من حقه".

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وعن الازمة الاخيرة مع الاهلى علق محمد مصيلحى : " علاقة الاهلى والاتحاد تاريخية ولايمكن أن تعكرها أى أزمات ، تلقيت اتصالا من الكابتن الخطيب ومن المهندس خالد مرتجى الذى اعتبره "حتة بلسم" تحس أنه أنه ابن ناس ومن بيت محترم وعلى الفور تم انهاء الخلاف فى ثوانى ، علاقتنا جيدة بجميع الاندية وعلى رأسهم الأهلى والزمالك الشقيقان الأكبر فى الكرة المصرية ، ونرجو عدم الزج بإسمنا فى أى أزمة".

وفى وقت سابق ، كشف نبيل أبو زيد، وكيل رزاق سيسيه المعار من الزمالك إلى الاتحاد السكندرى، إن إدارة النادى الأبيض رفضت العرض الإماراتى لسيسيه لذا يرفض الكشف عن هوية ذلك العرض حيث أوضح إن الإدارة البيضاء اشترطت تقاضى 3 مليون دولار، كحد أدنى، للموافقة على رحيل اللاعب الذى أوضح مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إنه حال عدم وصول العرض المناسب الذى يليق به وبالقلعة البيضاء سيتم وقتها إعادته إلى النادى بعد المستوى المميز الذى قدمه مع زعيم الثغر خلال فترة الإعارة، لذا يتم بحث كافة العروض المقدمة إليه خلال الفترة الحالية من أجل الاختيار الأفضل من بينهم.

وتلقى مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، عرضًا من أحد الأندية الإماراتية لضم الإيفوارى رزاق سيسيه جناح الفريق المعار لزعيم الثغر، مقابل مليون و200 ألف دولار، في الموسم الجديد، وذلك من خلال نبيل أبو زيد وكيل اللاعب، إلا إن إدارة القلعة البيضاء أخطرت وكيل اللاعب برفض ذلك العرض لضعف المقابل المالى، بعدما قررت إدارة القلعة البيضاء تسويق اللاعب في الموسم المقبل عقب تألقه خلال فترة الإعارة مع زعيم الثغر وظهوره بمستوى لافت للنظر مما جعله محط العديد من أنظار الأندية الخليجية لضمه في الموسم الجديد حيث يمتلك اللاعب بعض العروض من أندية السعودية وكذلك الإمارات من أجل الحصول على خدماته إلى جانب رغبة زعيم الثغر في تجديد الإعارة، إلا إن مجلس الزمالك قد رفض العرض الإماراتى حيث يرى إنه سيتم تسويق اللاعب بقيمة أكبر من مليون و200 ألف دولار.