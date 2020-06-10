شكرا لقرائتكم اللجنة الطبية العليا : هناك ألعاب تستطيع العودة بسهولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر مسئول داخل اللجنة الطبية العليا، برئاسة الدكتور محمد سلطان ، أن هناك بعض الألعاب تستطيع العودة لنشاطها بسهولة خلال الفترة المقبلة ، خاصة أن هذه الألعاب لا يوجد بها احتكاك بين اللاعبين مما يجعل الإجراءات الاحترازية المطلوبة بسيطة عن الألعاب التي يوجد بها احتكاك بين اللاعبين .

وأشار المصدر ، إلي أن الألعاب التي تستطيع العودة لنشاطها بسهولة مثل التنس والسباحة والتجديف والرماية ، مؤكداً أن اللجنة تنتظر موافقة الدولة علي عودة النشاط الرياضي لارسال الإجراءات الاحترازية للجنة الأولمبية المصرية لتعميمها علي جميع الاتحادات الرياضية .

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وأصدر الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قرارا بتكشيل لجنة طبية تقوم بإقتراح ومتابعة أى متغيرات صحية تتعلق بالنشاط الرياضى والشبابى بمصر، والتنسيق مع الجهات المختصة طبيا وإداريا فى تنظيم البطولات والمهرجانات والأحداث الرياضية، وما يتعلق بالارتقاء بعناصر المنظومة الرياضية.

وتشكل اللجنة برئاسة الدكتور محمد على أحمد سلطان، إستشارى جراحة العظام والاصابات، الدكتور خالد مسعود رئيس الادارة المركزية للطب الرياضى والامين العام للاتحاد الافريقى للطب الرياضي، منسقا عاما للجنة، وعضوية كل من، الدكتور حسام المصرى المستشار الطبى بمجلس الوزراء، الدكتور محمد ريحان المستشار الطبى بوزارة الصحة، الدكتور رزق محمد عبدالفتاح استشارى جراحة العظام والاصابات والطب الرياضى والمستشار الطبى لوزير الرياضة، الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية، الدكتور شريف رزق الله استشارى الالم وتغذية الرياضيين، الدكتور ياسر حسنى عبدالرحمن استشارى القلب والاوعية الدموية، الدكتور محمود رمضان الرفاعى أخصائى الاصابات والتأهيل الرياضي، الدكتور سمير كرم مدير الادارة العامة للبحوث الرياضية، الدكتور تامر عبدالعظيم مدير عام المكتب الفنى بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور أحمد حمدى مدير عام الادارة العامة لعلم النفس الرياضى مقرر اللجنة الفنية، طارق شكرى مساعد الأمانة الفنية، بالاضافة إلى عضو من اللجنة الصحية، وعضو من لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

أكد مصدر مسئول داخل اللجنة الطبية العليا، برئاسة الدكتور محمد سلطان ، أن هناك بعض الألعاب تستطيع العودة لنشاطها بسهولة خلال الفترة المقبلة ، خاصة أن هذه الألعاب لا يوجد بها احتكاك بين اللاعبين مما يجعل الإجراءات الاحترازية المطلوبة بسيطة عن الألعاب التي يوجد بها احتكاك بين اللاعبين .