شكرا لقرائتكم تعرف على خطة لاعبو بيراميدز للعودة من خارج مصر حال استئناف النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتواجد أكثر من لاعب من الفريق الكروى الأول بناد بيراميدز خارج البلاد فى الوقت الحالى، فى مقدمتهم اللاعبين المحترفون مثل الأوغندى عبده لومالا، بخلاف دودو الجباس مهاجم الفريق المتواجد حاليًا فى بلجيكا، الأمر الذى سيتسبب فى صعوبة أكتمال صفوف الفريق حال صدور قرار من اتحاد الكرة و وزارة الشباب والرياضة بعودة استئناف النشاط الرياضى فى مصر سواء من منتصف الشهر الجارى أو فى نهايته، خاصة وأن حركة الطيران معطلة بين معظم دول العالم.

وكشف لاعبو بيراميدز المتواجدون خارج مصر حاليًا عن خطتهم للعودة إلى مصر فور صدور قرار باستئناف النشاط وعودة التدريبات الجماعية فى الفترة المقبلة، حيث أكدوا إنهم سينتظروف فتح المجال الجوى وحينها ستكون العودة لا تمثل أى أزمة، أما فى حالة استمرار غلق المجال الجوى بين الدول وبعضها البعض، سيضطرون للعودة على طائرت العالقين فى الخارج، وذلك بعد التأكد من عودة النشاط الرياضى.

فى سياق متصل ،قرر مسئولو نادى بيراميدز، سداد مستحقات لاعبى الفريق الكروى الأول، المتبقية على 4 أشهر بدلاً من شهرين، وذلك فى ظل الظروف التى تمر بها الرياضة المصرية بشكل عام وتوقف جميع الأنشطة الرياضية ومسابقة الدورى الممتاز بسبب تفشى فيرس كورونا المستجد، حيث رفض المسئولون بالفريق السماوى تخفيض مرتبات اللاعبين واستقروا على تقسيمها على 4 أشهر منعًا لتعرض النادى لأزمة مالية.

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وكشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز، أن لاعبى الفريق كان يتبقى لهم شهرين لم يحصلوا عليهم قبل توقف النشاط، لتستقر الإدارة على تقسيم مرتبات الشهرين على "4 أقساط" بحيث يحصل كل لاعب على نصف مرتبه على مدار 4 أشهر.

وكان هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز أكد أن قيمة العقود التي كان يتقاضاها اللاعبون منذ بداية الانطلاقة القوية لبيراميدز وتغيير اسمه، كانت تحمل ارقام مبالغ فيها، ولكن الإدارة الحالية ليس لها أي علاقة بالامر، وكشف أن قيمة العقود الحالية ترتفع بنسبة بسيطة عن الأهلي والزمالك لتكون مغرية للاعبين، حيث أن كل لاعب سيختار الأهلي او الزمالك في حالة تساوي القيمة المادية مع بيراميدز وهو السبب الرئيسي في قيام بيراميدز بعرض مبالغ اعلي من الأهلي والزمالك علي الاعبين لتكون مغرية لهم.

كما قال هاني سعيد إن قبوله منصب المدير الرياضي للنادي جاء بشكل مفاجئ وغير مخطط على الإطلاق، موضحا أن البداية كانت بعرض من جانب عمرو بسيوني مدير التعاقدات بالنادي والذي عرض إمكانية وجودي في المنصب وإعلان اعتزال كرة القدم، وكانت لدي رغبة حينها في إكمال الموسم ثم الاتجاه بعدها للعمل الفني بعيدا عن العمل الإداري.