شكرا لقرائتكم شوبير : رمضان صبحى "قاعد فى الأهلى" بسبب عدم وصول عروض قوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر الاسبق أن رمضان صبحى صانع ألعاب المارد الأحمر وقائد المنتخب الاوليمبى سوف يستكمل مشواره مع الاهلى بسبب عدم امتلاكه عروض قوية حتى الان ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت : " رمضان صبحى قاعد فى الاهلى ومكمل حتى الان ، لأنه عايز يحترف بس يكون عرض قوى وحتى الان فى عروض من تركيا وايطاليا ولكنها ليست قوية .

تابع شوبير عبر برنامجه :"نادر شوقى وكيل رمضان صبحي شغال أنه يجيب عرض ليه عشان هو وكيل شاطر ، ولكن حتى الان وبسبب أزمة كورونا مفيش عروض ورمضان مكمل فى الأهلى".

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وفى وقت سابق ، كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أخر تفاصيل مفاوضات ناديه للإبقاء على رمضان صبحي نجم هجوم الفريق في الموسم المقبل، بعد انتهاء إعارته للفريق ومن ثم عودته مرة أخري لنادي الأصلي هيدرسيفيلد الأنجليزي، وقال المصدر لليوم السابع :" رمضان صبحي ابلغنا برغبته في البقاء مع الأهلي خاصة وأن العروض الأوربية التي تلقاها لم تصل لمرحلة الجدية، اللاعب يرفض الانتقال للخليج أو لدوري أوروبي مستواه ضعيف".

وتابع المصدر أن رغبة رمضان صبحي الأولى هي الاحتراف ولكن في نادي بأحد الدوريات الكبرى، ولكن في حالة عدم حدوث ذلك "وهو الوضع الراهن": سيكمل مسيرته مع الأهلي، ويُناقش محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي سبل توفير قيمة صفقة شراء رمضان صبحي وذلك بعد إنتهاء فترة إعارته وعودته لناديه الأصلي هيدرسيفيلد الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري، وحرص الخطيب على معرفة وضع النادي المادي في ظل تداعيات وباء كورونا قبل الإقدام على أي خطوة رسمية بشأن رمضان صبحي.

وارتبط اسم رمضان صبحي بعدة أندية أوربية خلال الفترة الماضية منها بشكتاش التركي الذى يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني مُعاراً من الإرسنال الإنجليزي وكذلك فيورتينا الإيطالي لكن هذه الأندية لم تتقدم حتى الآن بعروض رسمية لضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد الذي لا يمانع في لرحيل اللاعب لأي نادً يدفع المبلغ المطلوب، وينتظر الأهلي وضوح الرؤية وحسم رمضان مصيره مع هذه العروض من أجل مخاطبة هيدرسفيلد رسمياً لشرائه.