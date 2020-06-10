شكرا لقرائتكم الأهلي يكشف حقيقة العروض المحلية لضم صالح جمعة فى الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال مسئولو النادي الأهلي أن صالح جمعة لاعب الفريق لم يتلقي عروض رسمية من أندية محلية وأكدوا أن بعض وكلاء اللاعبين ألمحوا لرغبة أكثر من نادي بالدوري المحلي في ضم اللاعب لكن الأمر لم يصل لمرحلة العروض الرسمية ، وأوضح مسئولو القلعة الحمراء أن الجهاز الفني سبق وأعلن عدم حاجة الفريق لجهود صالح خلال الفترة المقبلة لذا سيدرس النادي أية عروض رسمية تتقدم لشراء اللاعب.
ويرغب الاهلي في تسويق صالح جمعة محلياً أو خارجياً بعدما أوصى السويسري رينيه فايلر المدير الفني مسئولو القلعة الحمراء بعدم الحاجة لجهود اللاعب خلال الفترة المقبلة .
الحديث عن عدم وجود عروض رسمية لصالح جمعة تزامن مع الحديث عن أمكانية إنتقال اللاعب للزمالك بدعوى وجود شرط جزائي في عقده مع الأهلي وهو ما نفاه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي حيث قال أن عقد صالح جمعه ليس به اية شروط جزائية تمنحه حق الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في أي وقت مشدداً على أن عقود لاعبي النادي بالكامل لا تتضمن أية شروط جزائية تتيح لهم الرحيل عن الفريق في أي وقت يرونه.
وأوضح عبد الحفيظ إن الأهلي لم يمنح أي طرف في تعاقداته منذ زمن طويل شروط جزائية خاصة مع أي لاعب، مشيراً إلى أن صالح جمعه تلقى عروضاً في يناير الماضي لكننا لم نوفق فيها رافضاً الحديث عن العروض التي يتلقاها اللاعب حاليًا أو مناقشة الأمور الخاصة به في ظل عدم وجود جديد بشأن توقف النشاط الكروي حتى الآن.
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