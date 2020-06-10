شكرا لقرائتكم الحضرى يتحدث عن تولى تدريب أليو بادجى وتجهيزه لقيادة هجوم الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث الأسطورة عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك والإسماعيلى والاتحاد السابق، عن كواليس قيامه بقيادة تدريبات السنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، خلال الفترة الحالية، والتى تشهد توقف جميع الأنشطة الرياضية ومسابقة الدورى الممتاز بسبب تفشى فيرس كورونا، حيث فضل اللاعب السنغالى عدم خوض تدريباته بشكل نفرد، واللجوء للسد العالى من أجل تولى تلك المهمة نظرًا لخبراته الكبيرة فى هذا المجال.

وقال الحضرى فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن التدريب مع أليو بادجى له مذاق أخر، خاصة وأن اللاعب السنغالى يمتلك قوة بدنية ومهارة عالية، تساعده على تنفيذ والقيام بكافة التدريبات التى تحدد له على الوجه الأكمل، بخلاف حماسه الشديد للقيام بكافة التمارين، وورغبته الشديدة فى الحفاظ على معدل لياقته البدنية وعدم التأثر بفترة توقف النشاط.

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كما تحدث السد العالى على الجانب الأخر من شخصية أليو بادجى، مؤكدًا إنه لاعب "خفيف الظل" ويعشق المرح، لافتًا إلى إنه قام بتصوير العديد من الفيديوهات التى سيتم نشرها قريبًا والتى تعكس "خفة دم" بادجى وكذلك التدريبات القتالية التى يقوم بها.

وشارك بادجى مع الأهلى فى 7 مباريات بمختلف البطولات خلال الموسم الجارى منذ انضمامه إلى الفريق فى ميركاتو يناير الماضى قادماً من الدورى السويسرى، وسجل خلالها هدفاً وصنع هدفين لزملائه بالفريق قبل توقف النشاط.وأغلق السويسرى ريينه فايلر المدير الفنى للأهلى ملف رحيل السنغالى آليو بادجى مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل التعاقد مع لاعب أجنبى، وأعلن المدير الفنى أن بادجى مهاجم جيد وصاحب إمكانيات فنية عالية يحتاجها الفريق، لذا لا يمكن التفريط فيها خلال الصيف المقبل سواء من أجل التعاقد مع لاعب أجنبى آخر أو بدعوى عدم ظهوره بشكل جيد خلال الفترة التى شارك فيها مع النادى قبل تجميد النشاط الرياضى جراء "جائحة" كورونا ويرى فايلر أن الفترة التى شارك فيها بادجى مع الأهلى لم تكن كافية لتفجير قدراته الهجومية.

وأعلن المدير الفنى للأهلى أن الرباعى الأجنبى فى الفريق، وهو التونسى على معلول والمالى آليو ديانج والنيجيرى جونيور أجايى والسنغالى آليو بادجى لن يرحل عن القلعة الحمراء حالياً أما جيرالدو فسيرحل حال ضم لاعب أجنبي بدلاً منه كما رفض المدرب السويسري عودة المغربي وليد آزارو مهاجم الفريق المُعار لنادي الإتفاق السعودي وطلب فايلر إستمرار إعارة آزارو أو عرضه للبيع في الصيف لأن الفريق ليس بحاجه له بدعوى أن طريقة لعبه لا تُناسب خطة فايلر.