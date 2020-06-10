شكرا لقرائتكم خلاف بين فايلر ومسئولى الأهلي حول حراسة المرمي بعد رحيل إكرامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسود خلاف في الرأي بين إدارة النادي الأهلى ولجنة الكرة من ناحية، وبين السويسري رينه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء من ناحية أخري حول تدعيم مركز حراسة المرمي في الفريق عقب رحيل إعلان شريف إكرامي حامى عرين الأحمر رحيله بنهاية الموسم الجاري.

ويستند الخواجة السويسري إلى وجود حراس أكفاء هم محمد الشناوي حامى عرين منتخب مصر الأول والحارس الوطني العملاق، وكذلك على لطفي، علاوة على تصعيد الشاب مصطفي شوبير، مما يجعله يشعر بطمأنينة كبيرة في حراسة المرمي، مستندا إلى ضرورة تدعيم والاستعانة بمراكز أخري في القلعة الحمراء على رأسها المدافع قلب الدفاع وكذلك رأس حربة وصانع ألعاب.

بينما يري مسئولو الأهلى أنه حال إصابة أو غياب محمد الشناوي لأي سبب سيكون، مركز حراسة المرمي في مأزق كبير نظرا لعدم جاهزية على لطفي بسبب غيابه وابتعاده عن المباريات وعدم وجوده في الفورمة بصفة مستمرة، علاوة على صغر سن مصطفي شوبير والخوف من الاستعانة به فجأة دون مقدمات.

كما أن الأهلى بكل تأكيد ينافس على العديد من البطولات المحلية والقارية سنويا ونظرا لاهيمة مركز حارس المرمي لا بد من وجود حارس جاهز وبديل بصفة مستمرة خاصة ان الأحمر ارتبط بمفاوضات مع عامر عامر والهانى سليمان واخرون .

ومن ناحية أخري نشر مصطفي شوبير حارس الأهلي الصاعد فيديو عبر حسابه الشصي عى انستجرام، استعرض خلاله مهارته في التصدي للفرص الخطيرة مع الناشئين، معلقاً "سكوت من فضلكم".