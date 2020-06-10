شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. الأهلى أول بطل للدوري فى تاريخ الايجيبشن ليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 10 يونيو 1949 ، حسم الأهلي رسميا لقب أول مسابقة دوري في تاريخ مصر، بعد نجاحه في توسيع الفارق إلى 6 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه الزمالك والإسماعيلي والمتبقي لهما مباراتان وقتها ، والأهلي متبقي له مباراة في الجولة الختامية ، وذلك بعد نجاح الأهلي من العودة من الإسكندرية فائزا على فريق يونان الإسكندرية بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة المؤجلة من بداية الدور الثاني.

حملت أهداف الأهلي توقيع السيد حسين عطية "توتو" على هدفين، وحسين مدكور كابتن الفريق لهدف، بينما نال كلابسيس شرف تسجيل هدف الجالية اليونانية الوحيد في شباك الأهلي في مسابقة الدوري، عندما نجح في هز شباك كمال حامد حارس الأهلي.

شارك في تتويج الأهلي باللقب الأول تحت قيادة لبيب محمود، كل من حسين مدكور، ومحمود حمدي كروان كباتن الفريق، ومعهم كمال حامد، وأحمد مكاوي، وفؤاد صدقي، ومحمد أبوحباجة وحلمي أبوالمعاطي، ومحمد لهيطة، عبدالعزيز همامي، والسيد حسين عطية توتو، وسيد عثمان، وسيد بخيت، ووديع عجوة، عبداللطيف تامر، عبدالمنعم شطارة، وصبحي يونس، ومعهم من الصاعدين صالح سليم ، وفتحي خطاب، والحارس يحيى الصغير.

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وعلى مدار التاريخ نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصري.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.