جراحة في الركبة تبعد فيدرر مجددا حتى 2021

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باريس: أعلن النجم السويسري روجيه فيدرر، حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى في كرة المضرب، انه سيبتعد عن الملاعب حتى 2021 بعد خضوعه لجراحة جديدة بالمنظار في ركبته اليمنى.

كتب اللاعب البالغ 38 عاما في بيان نشره في حسابه على تويتر الأربعاء "أخطط لأخذ الوقت اللازم كي أكون جاهزا بنسبة 100 % للعب في أعلى مستوياتي". تابع "سأفتقد المعجبين والدورات كثيرا، لكني أتطلع الى رؤية الجميع مجددا في بداية موسم 2021".

