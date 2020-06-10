شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور ..أسامة جلال يقترب من تحقيق الحلم الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن حلم اللعب فى نادى جماهيرى وخاصة فى القلعة الحمراء يقترب بشدة من نجم دفاع المنتخب الأوليمبى و نادى إنبى أسامة جلال الذى ترغب إدارة الأهلى حاليا فى ضمه فى ظل إحتياج خط الدفاع إلى تدعيم فى الميركاتو الصيفى المقبل ، ويمتلك أسامة جلال مقومات دفاعية قوية مكنته فى أن يصبح محط أنظار القطبين ، خاصة فى ظل تألقه مع منتخب الشباب فى بطولة افريقيا التى إستضافتها مصر و تأهل من خلالها أحفاد الفراعنة إلى أولمبياد طوكيو بعد إحراز اللقب .

ارتفعت أسهم أسامة جلال قلب دفاع إنبى فى الانتقال للأهلى خلال الميركاتو الصيفى المقبل، بعد تعثر مفاوضات استعادة أحمد حجازى مدافع ويست بروميتش الإنجليزى، والذى طلب تأجيل خطوة عودته لمصر فى هذه الفترة، كما تجد إدارة الأهلى صعوبة فى ضم باهر المحمدى مدافع الإسماعيلى، بسبب رفض إدارة الدراويش التفريط فى خدماته إلا حال الرحيل لنادى خارجى، فى الوقت الذى طلب السويسرى رينيه فايلر إدارة ناديه بالتعاقد مع مدافع وبالتحديد فى مركز المساك خلال الميركاتو المقبل.