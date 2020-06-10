شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة نجم الأهلى السابق يحتفل بعيد ميلاده الـ 46 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل محمد عمارة، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده الـ 46، حيث إنه من مواليد 10 يونيو مواليد 1974، ويعد من أبرز نجوم الأهلى فى فترة التسعينات، لما حققه من عدد من البطولات على سعيد مسيرته .

محمد عمارة لعب فى مركز الظهير الأيسر لعدد من الأندية أمثال أندية بلدية المحلة والأهلى والمصرى، بالإضافة إلى خوض تجربة الاحتراف فى ألمانيا فى نادى هانزا روستوك ولعب للفريق أربعة مواسم فى الدرجة الأولى حصل خلالها على لقب أفضل ظهير أيسر فى الشهر ست مرات.

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ارتدى عمارة قميص للمنتخب الوطنى وفاز معه بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 1998، وعمل مدربًا بقطاع الناشئين لكرة القدم بالنادى الأهلى من موسم 2007–2008.

كما شارك مع النادى الأهلى أمام روما فى 11 أغسطس 2002 وانتهت المباراة بفوز النادى الأهلى بهدفين مقابل هدف، وأيضًا أمام أياكس أمستردام فى 24 يناير 2003 وانتهت المباراة بفوز أياكس بهدفين مقابل هدف.

فيما حصل على لقب أفضل ظهير أيسر مع المنتخب عام 1998، و عقب الإعتزال حصل على العديد من الدورات التدريبية و خاصة ،الحصول على الدورة الدولية لمدربى كرة القدم التى نظمها الاتحاد الأوروبى عام 2007.