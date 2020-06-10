شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع شرطين للموافقة على رحيل أجاي في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع مسئولو الأهلي شرطين لرحيل النيجيري جونيور أجاي مهاجم الفريق ، هما النجاح في التعاقد مع الثنائي جاكسون موليكا هداف مازيمبي أوالأورجوياني سيرينو جناح صن داونز خاصة في حالة إقرار لائحة تقليص عدد الأجانب بداية من الموسم الجديد من 5 إلى 3 لاعبين، في الوقت الذي لن تقبل إدارة الأهلي بمبلغ أقل من 5 ملايين دولار لبيع النجم النيجيري.

ودخلت أحد الأندية الصينية سباق ضم أجاي تمهيداً لضمه من الاهلي، خاصة بعد تألقه اللافت مع الفريق الأحمر هذا الموسم قبل توقف النشاط الكروي بسبب تداعيات فيروس كورونا، وخاطبت أحد شركات التسويق في وقت سابق اللاعب لمعرفة رأيه في مسألة الرحيل لأحد الدوريات الأوربية، في ظل وجود اهتمام من عدده أندية للحصول على خدماته أبرزها من الدوري التركي والروسي بخلاف العرض الصيني الذي دخل السباق مؤخراً.

وتلقى أجاي العديد من العروض للرحيل عن القلعة الحمراء في ظل المستوى الثابت الذي يقدمه النجم النيجري مع الأهلي منذ انتقاله اليه موسم 2016 وحتى الأن، الأمر الذي دفع الإدارة الحمراء لتمديد عقده الموسم الماضي لمدة موسمين إضافيين.