الاتحاد السكندري يوضح.. منصب يوسف الجديد.. مكالمة الخطيب.. وموقفه من رفعت وسيسيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عن المنصب الجديد لطلعت يوسف المدير الفني لزعيم الثغر، إلى جانب مصير أحمد رفعت ورزاق سيسيه مع الفريق السكندري.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت، قال مصيلحي: "رفعت من اللاعبين المميزين في الفريق، وجد نفسه معنا، نفس الأمر بالنسبة لسيسيه ولكن الطلبات المادية للزمالك ضخمة".

وأضاف: "رزاق على تواصل معنا بصفة دائمة، يفضل البقاء معنا، ولكن الأرقام التي سمعت عنها من نادي الزمالك بعيدة عنّا تماما".

وتابع: لم تحدث مفاوضات بيننا ولكن ما يتم تداوله عن رغبة الزمالك في الحصول على 3 مليون دولار مقابل بيعه فهذا أمر لا يتناسب مع الاتحاد، هذا المبلغ ثمن الفريق بأكمله".

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وعن التجديد لطلعت يوسف قال رئيس الاتحاد: "طلعت يوسف ابن النادي، علاقتنا به جيدة، لا نتعامل معه كمدير فني فقط للفريق، الاتحاد مستواه في الدوري هذا الموسم جيد، نجح في تدعيم الفريق بشكل مميز ولم نشعر معه بأية أمور صعبة، جددنا معه التعاقد كما أصبح رئيس جهاز كرة القدم في النادي".

وعن استئناف الدوري، قال مصيلحي: "عند اتخاذ القرار النهائي سنعود في اليوم التالي على الفور، ليس هناك نادٍ لا يتمنى عودة الحياة لكرة القدم".

وبسؤاله عن موافقة الزمالك في وقت سابق على تتويج الأهلي بالدوري في حالة الإلغاء، قال: "الزمالك لم يمانع، ولم يكن وحده بل كانت معظم الأندية مرحبة بالأمر، كما ناقشنا إلغاء الهبوط وخوض الموسم المقبل على مجموعتين".

وعن الأزمة التي أثيرت في الأيام القليلة الماضية بين الأهلي والاتحاد السكندرب بسبب تصريحات سيد عبد الحفيظ، قال مصيلحي: "الأزمة انتهت بعد مكالمة بيني وبين محمود الخطيب، وقامت إدارة النادي الأهلي بإصدار بيان رسمي لتدارك الأمر سريعا".