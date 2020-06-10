صحيفة تونسية: النقاز ضمن اهتمامات النجم الساحلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
قالت تقارير تونسية إن إدارة نادي النجم الساحلي تسعى للحصول على خدمات حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق ووسودوفا الليتواني الحالي.
وقالت صحيفة "المغرب" التونسية إن الجهاز الفني للنجم الساحلي يسعى لإضفاء مزيد من الخبر على صفوف الفريق.
وأضافت الصحيفة بحسب مصدر خاص بها أن هناك مساعي إقناع الظهير الأيمن حمدي النقاز للانضمام إلى صفوف النجم الساحلي خلال الفترة المقبلة.
وأتمت الصيحفة أن النادي التونسي في انتظار رد اللاعب الذي يمتلك العديد من العروض المحلية أبرزها من الترجي إضافة إلى بعض الأندية الخليجية.
جدير بالذكر أن النقاز من ناشئ نادي النجم وانضم إلى صفوف الفريق الأول مطلع موسم 2013/2014 وظل في صفوفه 4 مواسم قبل رحيله إلى الزمالك المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2017/2018.
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