"قرار مهم اليوم".. وزارة الرياضة توضح مصير عودة النشاط الرياضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن قرار استئناف النشاط الرياضي سيتحدد مصيره اليوم الأربعاء، في ظل توقف جميع الألعاب سواء كانت جماعية أو فردية منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر عقب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضاف فوزي في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت" صباح اليوم الأربعاء :"الفترة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة بين وزير الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي واللجنة الطبية لمناقشة الإجراءات التي ستتبع".

وتابع :"سيتم رفع هذه الإجراءات لرئاسة الوزراء، وعودة الأنشطة الرياضية ستكون تدريجيًا في بعض الألعاب".

Advertisements

وفسر المتحدث الرسمي لوزير الشباب والرياضة نقطة عودة بعض الألعاب تدريجيًا :"توجد ألعاب فردية وجماعية، وبالطبع عودة الألعاب الفردية في هذا التوقيت سيكون صعب بعض الشيء عكس الألعاء الجماعية".

وأنهى :"قرار مهم سيكون اليوم بشأن مصير عودة النشاط الرياضي مرة أخرى".

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر في أكثر من مناسبة تأجيل عودة الدوري مرة أخرى، حيث ينتظر مسئولي "الجبلاية" قرار رئاسة الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي بشأن مصير استئناف النشاط الكروي في مصر.