ملف الصفقات الجديدة "صداع" جديد في مجلس إدارة الأهلي

أصبحت الصفقات الجديدة تمثل صداعاً فى النادى الأهلى بعد أن انقسمت الآراء بين اتجاهين، الأول استغلال الظروف الحالية فى فترة توقف النشاط الكروى واحتمالية خفض أسعار اللاعبين بصورة ملحوظة ما يساعد على حسم بعض الصفقاتالمميزة التى يحتاجها الفريق الأحمر، وبين اتجاه آخر يطالب بالصبر لحين حسم مصير الدورى ومواجهة الأزمة المالية قبل التفكير فى إمكانية إبرام صفقات ضخمة من عدمه.
وتناقش لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح مع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى السيناريوهات الخاصة بالتعاقدات الجديدة، خاصة أن إدارة القلعة الحمراء لا ترغب فى تكرار السيناريو الذى حدث فى الموسم الماضى بدفع مبالغ طائلة فى إبرام بعض الصفقات بعدما نجح الأهلى فى تكوين فريق قوى ومميز.
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