رياضة | نيمار يخون عهد برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 10:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر نيمار يخون عهد برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من جديد خانى البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان فريق برشلونة الإسباني من جديد رغم رغبة النادي في شرائه خلال فترة الانتقالات الصيفية وذلك بعدما حاول إقناع مواطنه فيليب كوتينيو بعدم الانضمام إلى البارشا.

قالت صحيفة "ميرو" البريطانية: "نيمار طلب من كوتينيو عبر رسائل الـWhatsapp مغادرة ليفربول الإنجليزي والانضمام لنادي باريس سان جيرمان معه، وتجاهل الانضمام لبرشلونة، لكن كوتينيو رفض خاصة أنه كان يحلم باللعب لبرشلونة".

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يذكر أن نيمار كان قرر مغادرة برشلونة والانضمام لفريق باريس سان جيرمان في صيف 2017 مقابل 200 مليون يورو حيث اعتُبر وقتها أغلى لاعب في العالم.

كما انضم كوتينيو لصفوف برشلونة في يناير 2018 مقابل 150 مليون يورو قادمًا من ليفربول.