رياضة | الأهلي يسعي لتحقيق مطلب فايلر الأول

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 10:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يسعي لتحقيق مطلب فايلر الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب النادي الأهلي منذ فترة في التعاقد مع واحد من نجوم قارة إفريقيا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الأحمر في الموسم القادم.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية أن المارد الأحمر كان يريد ضم الأوروجواني جاستون سيرينو نجم نادي صن داونز الجنوب إفريقي في الصيف القادم.

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وتفاجئ الأهلي بقيام سيرينو بتجديد عقده منذ عدة أسابيع مع نادي صن داونز بعد أن أكد النادي أنه يرفض نهائيا فكرة اللاعب في نهاية الموسم الجاري لذلك اتخذ خطوة تجديد عقده.

ولكن لازال الأهلي مصمم على ضم جاستون سيرينو حتى الآن على الرغم من تجديد عقده مع ناديه وذلك بناء على رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأحمر الذي يرغب بشدة في انضمام اللاعب للفريق خلا الميركاتو المقبل.

ويفكر مسئولو القلعة الحمراء حاليا في عرض مبلغ ضخم على سيرينو ونادي صن داونز ليقنعه بالتخلي عن اللاعب في الصيف القادم.