رياضة | ريال مدريد يستقر على أهم صفقات الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 10:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يستقر على أهم صفقات الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر نادي ريال مدريد الإسباني ورئيسه فلورنتينو بيريز الصفقات الصيفية التي يحتاجها الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كشفت صحيفة "ليكيب" عن أن زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد اختار كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الهدف رقم 1 للانضمام للفريق ثم بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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وذكرت أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي، يبحث عن حل ودي لإتمام صفقة مبابي، مراعاة للعلاقة الجيدة التي تجمعه بنظيره ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان.

وانضم كيليان مبابي إلى صفوف بي إس جي في صيف 2017 مقابل 180 مليون يورو، ويتبقى في عقده مع النادي الباريسي موسمان.