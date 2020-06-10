رياضة | فايلر يحسم مصير "الهداف" مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 10:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يحسم مصير "الهداف" مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بخدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم، وعدم رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

رفض مسؤولو النادي الأهلي التخلي عن خدمات محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم والمعار إلى صفوف نادي إنبي، حتى نهاية الموسم الجاري.

Advertisements

وأبدى الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، رفضه التام فكرة احتراف اللاعب في الاتفاق السعودي ، والتمسك بعودته مرة أخرى إلى ملعب التتش.

وكان شريف، تلقى عرضًا خلال الساعات الماضية من جانب الاتفاق السعودي، للرحيل إلى صفوفه، بعدما ظهر بمستوى مميز مع الفريق البترولي، منذ بداية الموسم الحالي.

وجاء رفض فايلر رحيل اللاعب، لرغبته في تدعيم خط هجومه بالموسم الجديد، بعدما أثبت جدارته وأحقيته في العودة لقيادة الهجوم الأحمر بالموسم المقبل.