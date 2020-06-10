رياضة | تشيلسي يصدم كانتي بسبب الصفقات الجديدة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 10:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر تشيلسي يصدم كانتي بسبب الصفقات الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مسئولو فريق تشيلسي الإنجليزي على رحيل اللاعب الفرنسي نجولو كانتي لاعب خط وسط الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وتأتي رغبة البلوز في رحيل كانتي بعد العودة إلى فرانك لامبارد مدرب الفريق والذي أيدى موافقته على بيع اللاعب الفرنسي.

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ويرغب فريق تشيلسي في التعاقد مع كاي هافيرتز لاعب فريق بايرن ليفركوزن، وأيضا يقترب من ضم تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج الألماني.

وأصبح الفريق اللندني في موقف صعب بسبب الصفقات الجديدة، وكان قد ضم المغربي حكيم زياش من فريق اياكس هذا الصيف، وأعلنوا عن إبرام تلك الصفقة في منتصف الموسم.

وكان قد انتقل نجولو كانتي إلى. ابي تشيلسي في صيف موسم 2016 قادما من نادي ليستر سيتي بمبلغ 35,8 مليون يورو.