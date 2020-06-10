رياضة | بعد مغازلة برشلونة.. أرقام ديبالا مع يوفنتوس خلال الموسم الحالي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 10:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد مغازلة برشلونة.. أرقام ديبالا مع يوفنتوس خلال الموسم الحالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار المهاجم الأرجنتيني "باولو ديبالا" لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي الجدل اليوم، بتصريحاته التي لمح خلالها برغبته في الإنتقال لنادي برشلونة الإسباني.

وقال ديبالا في تصريحات لشبكة التليفزيون الإخبارية الأمريكية CNN: "سيكون الأمر جيد للغاية إذا إنتقلت لبرشلونة، فهو نادي كبير، ووجود ليونيل ميسي معه يجعله ذو مكانة أكبر".

وأضاف ديبالا: "يوفنتوس ناد عظيم ويمتلك تاريخاً طويلاً، ويتواجد به مجموعة رائعة من اللاعبين، مثل كريستيانو رونالدو وجيانوليجي بوفون".

وينتهي عقد ديبالا مع يوفنتوس في صيف عام 2022، وتسعى إدارة الفريق لتجديد عقده، خلال الفترة الماضية.

أرقام باولو ديبالا

Advertisements

شارك ديبالا في 34 مباراة مع يوفنتوس، بمجموع دقائق 2077 دقيقة، سجل خلالها 13 هدفاً ومرر 12 تمريرة حاسمة.

وضمن بطولة الدوري الإيطالي، خاض اللاعب 24 مباراة بمجموع دقائق 1525 دقيقة، سجل 7 أهداف ومرر 9 تمريرات حاسمة.

وفي بطولة دوري أبطال أوروبا، لعب ديبالا 7 مباريات بمجموع مشاركات 297 دقيقة، سجل 3 أهداف وصنع هدفين.

وفي بطولة كأس إيطاليا، لعب ديبالا مبارتين، سجل هدفين، وصنع هدفاً واحداً، خلال 165 دقيقة لعب.

ولحساب بطولة كأس السوبر الإيطالي، لعب ديبالا مباراة لاتيسو، وسجل هدف فريقه الوحيد، في المباراة التي خسرها يوفنتوس بنتيجة 3/1 خلال ديسمبر الماضي.

وفي مجمل مشاركاته مع اليوفي عبر خمسة مواسم، لعب ديبالا 216 مباراة، سجل خلالها 91 هدفاً، وصنع 36 هدفاً آخر.