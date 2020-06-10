رياضة | تفاصيل عرض الأهلي الجديد لضم موليكا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 10:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر تفاصيل عرض الأهلي الجديد لضم موليكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية محلية أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مصمم على التعاقد مع الكونغولي جاكسون موليكا نجم مازيمبي الكونغولي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورفض المدير الفني السويسري عودة المغربي وليد أزارو الذي انتهت إعارته مع الاتفاق السعودي كما أنه غير مقتنع بعودة المعارين في خط الهجوم.

Advertisements

ويسعى رينيه فايلر لتدعيم خط الهجوم، حيث يرى في موليكا الحل الأمثل في هذا المركز.

ونجح موليكا في تسجيل 15 هدفًا في 30 مباراة خاضها مع مازيمبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا على مدار موسمين كما صنع 4 أهداف.

وأجبر النجم الكونغولي المارد الأحمر على فتح خزائنه أمام مازيمبي لإغرائه بالتخلي عن نجمه بعد أن عرض الأهلي على النجم الكونغولي راتب تجاوز الـ800 ألف دولار سنويا وهو العرض الذي رحب به موليكا في انتظار حسم المارد الأحمر الصفقة مع ناديه الكونغولي.