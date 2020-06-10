شكرا لقرائتكم خبر عن 17 لاعبا يضمنون أماكنهم في الزمالك خلال الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم توقف النشاط الكروي في مصر حاليا بسبب انتشار فيروس كورونا، إلا أن كل فرق الدوري بدأت تضع ملامح الاستعداد للموسم الجديد، لحين حسم مصير الموسم الحالي من الاستكمال أو الإلغاء، حيث بدأت الأندية في ترتيب اوراقها وتحديد المستبعدين تمهيدا لتسويقهم او الاستفادة منهم في صفقات تبادلية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبالنسبة لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك فان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون استقر بنسبة كبيرة علي 90 % من قوام قائمة الزمالك للموسم المقبل، بعدما ضمن 17 لاعباً تقريبا البقاء للموسم المقبل، وفي مقدمة اللاعبين الذين ضمنوا تواجدهم في قائمة الزمالك : محمد أبو جبل ومحمود جنش ومحمد صبحي في حراسة المرمي، بينما يظل مصير محمد عواد غامضا لحين وضوح الرؤية بالنسبة لبقاءه او رحيله.

وبالنسبة للاعبين فقد استقر كارتيرون علي بقاء كلاً من، حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وطارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما ومحمد أوناجم ومصطفي محمد وعمر السعيد وشيكابالا.

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اما باقي قائمة الفريق في الموسم الحالي فلا يزال مصيرهم لم يتحدد من جانب الجهاز الفني انتظارا لما ستسفر عنه قرارات عودة الدوري من عدمها وكذلك انطلاق الموسم الجديد والصفقات التي سيتعاقد معها النادي في فترة الانتقالات الصيفية.

في نفس السياق رفض المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك البت في عروض الاحتراف التي تلقاها مؤخرا من أندية تركية وفرنسية، قبل الحصول علي موافقة رسمية من الزمالك بشأن ذلك الأمر، وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن اشرف بن شرقي أكد لوكيل اعماله انه سينظر للعروض التي يوافق عليها الزمالك أولا، وانه لن يتفاوض او يمنح موافقة علي أي عرض قبل موافقة الزمالك ، خاصة انه متمسك بالبقاء في الزمالك ويشعر براحة نفسية داخل الفريق مما يجعل قرار الرحيل ليس من أولوياته، وأضاف المصدر ان بن شرقي يرحب بالبقاء في الزمالك في حالة عدم وصول عروض ضعيفة فنيا وماديا في ظل تألقه ونجاحه في حصد بطولتين في موسم واحد وهما السوبر المحلي والسوبر الافريقي.