صبحي يؤكد : لا يوجد أي تدخل من جانب الحكومة في ملف استكمال الدوري المصري

أكد وزير الشباب والرياضة ، الدكتور أشرف صبحي، أن اللجنة الطبية العليا قامت بوضع الدليل الإرشادي الخاص بعودة النشاط الرياضي، وتم التوافق عليه بعد مناقشات مع اللجنة الأولمبية الدولية وأيضا مسؤولي وزارة الصحة.
وأضاف وزير الشباب والرياضة، أنه لا يوجد أي تدخل من جانب الحكومة في ملف استكمال الدوري المصري.
وتابع صبحي، أن إلغاء الدوري أو استكمال الموسم، أمر يرجع في المقام الأول لقرار اتحاد الكرة، ومراجعته للموقف مع الجمعية العمومية وفقا لرؤية الجبلاية.
وأشار الوزير المصري إلى أنه في الوقت الحالي هناك توجه بضرورة التعايش مع كورونا لكن بحذر، ووفقا لإجراءات احترازية، ونحن ننتظر القرار النهائي لمجلس الوزراء.
ووفقا للوزير المصري من المقرر أن يناقش مجلس الوزراء خلال الاجتماع المقبل قرار عودة النشاط الرياضي في مصر بعد توقفه مارس/آذار الماضي.
وبشأن التجديد للجنة الخماسية لاتحاد الكرة المصري، أكد صبحي أن فترة عملها تنتهي بنهاية شهر يوليو/تموز المقبل، وقرار التجديد لها من عدمه أمر يرجع للفيفا، وهو ما ينتظره في المرحلة القادمة.
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