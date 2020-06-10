إغلاق مكتب الحسابات في اتحاد الكرة بسبب فيروس كورونا

قرر مسئولو اتحاد الكرة، إغلاق مكتب الحسابات في الجبلاية، بعد ظهور أعراض فيروس كورونا على أحد مسئولي الإدارة المالية في الاتحاد خلال الأيام الماضية.

وأصدر وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، تعليماته بإغلاق مكتب الحسابات،

ومنح مسئول الحسابات فترة إجازة حتى يتسنى له أن يعزل نفسه في منزله لحين تحسن حالته الصحية، وتم التواصل على الفور مع الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية، الذي أعطى لمسئول الحسابات برنامجًا علاجيًا وبعض النصائح الطبية.

والجدير بالذكر أن اثنين من موظفي الحسابات في اتحاد الكرة يخضعان لفترة عزل منزلي بعدما أصيبا بالفيروس، بما يعني أن موظفي الحسابات بالكامل يخضعون للعزل المنزلي في الوقت الحالي، وهو السبب وراء إغلاق المكتب.