اتحاد الكرة يرفض تطبيق دوري المجموعتين في الموسم الجديد

رفض مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة بقيادة عمرو الجنايني، تطبيق دوري المجموعتين في الدوري خلال الموسم المقبل.

وقال المصدر في تصريحات لـ "الوفد"، إن

فكرة دوري المجموعتين لا تنساب الكرة المصرية خاصة وأنه إذا أقيم الدوري بهذا الأسلوب سينتهي في يناير أو فبراير 2021 على أقصى تقدير، فماذا تفعل الأندية وقتها وكيف تستعد المنتخبات لارتباطاتها من الأساس؟!.

وتابع أن اتحاد الكرة ينتظر قرار مجلس الوزراء الساعات المقبلة بشأن حسم الدوري حتى يستطيع ترتيب أوراقه.