اتحاد الكرة يقرر إلغاء الهبوط والصعود حال عدم استكمال الموسم الحالي

استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، على إلغاء الهبوط والصعود في الدوري الممتاز حال عدم استكمال الموسم الحالي. وقال مصدر بالاتحاد لـ "الوفد": "كلنا شاهدنا ما حدث في فرنسا بعدما قرروا تطبيق الهبوط رغم إلغاء الدوري، والفرق الهابطة حركت دعوى قضائية وفازت بها وعادت للدوري من جديد".

وتابع: "الموسم حال إلغاؤه سيعتبر كأن لم يكن، تمامًا كما حدث في موسم 2012 و2013 وغيرها من المواسم التي ألغي فيها وفازت بها وعادت للدوري من جديد".وتابع: "الموسم حال إلغاؤه سيعتبر كأن لم يكن، تمامًا كما حدث في موسم 2012 و2013 وغيرها من المواسم التي ألغي فيها الدوري المصري ".

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