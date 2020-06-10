رياضة | فرجاني ساسي يرفض الرحيل عن الزمالك نهائيًا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 07:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر فرجاني ساسي يرفض الرحيل عن الزمالك نهائيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم الدولي التونسي، فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقفه من الرحيل عن القلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة.

وكانت هناك بعض التقارير التي أشارت إلى، وجود عروض لفرجاني ساسي تقربه من الرحيل عن الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وتحدث ساسي في تصريحاته لموقع "foot24" التونسي، قائلا:" أنا سعيد ومرتاح مع الزمالك، ولا أرغب في مغادرة النادي".

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وتابع:" مرتاح للأجواء ومع الجماهير وكل الناس ولا توجد مشكلة في التجديد مع النادي".

وواصل:" سعدت كثيرا بعد علمي بوجود معسكرًا مع منتخب تونس، لأنني كنت أنتظر العودة لأجواء التدريبات الجماعية بفارغ الصبر".

وأتم:" كنت أتدرب بمفردي منذ توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا، لكن الفترة الأخيرة من الحجر الصحي كانت طويلة ومرهقة نفسيا".