رياضة | مانشستر سيتي يصدم بايرن ميونيخ بشأن ساني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 07:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يصدم بايرن ميونيخ بشأن ساني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رفض التفريط في نجمه إلى بايرن ميونخ، خلال الفترة المقبلة.

وارتبط إسم بايرن ميونخ، بالتعاقد مع ليروي ساني جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس، فأن مانشستر سيتي حدد مبلغ 60 مليون جنية إسترليني، لمن يريد الحصول على خدمات ليروي ساني خلال الفترة المقبلة.

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وتابعت الشبكة، أن بايرن ميونخ لم يعرض سوى 36 مليون جنية إسترليني على مانشستر سيتي، ما جعل إدارة السيتيزن ترفض العرض.

وينتهي عقد ساني مع مانشستر سيتي، نهاية الموسم الجاري.

وفي نفس السياق، فكان هانز فليك، المدير الفني لبايرن ميونخ، قد تحدث خلال تصريحات صحفية، أن صفقات الأجنحة سيكونون على رأس أولوياته في سوق الانتقالات هذا الصيف.