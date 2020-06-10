رياضة | بعد تصريحات ديبالا.. هل يتحرك برشلونة لضمه؟

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 07:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد تصريحات ديبالا.. هل يتحرك برشلونة لضمه؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

آثار اللاعب الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي الجدل في تصريحات صحفية اليوم حول رأيه في نادي برشلونة الاسباني وزميله في المنتخب الأرجنتيني النجم ليو ميسي وهل من الممكن أن ينضم بصفوف النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

وقال ‏ديبالا في تصريحات صحفية:" نادي برشلونة نادي عظيم وعلى مستوى عالي جدا ومع ليو ميسي يكون اكبر بكثير سيكون من الجميل والمثير اللعب هناك معهم في اسبانية لكن انا مع نادي يوفنتوس هو ايضًا كيان كبير ومليء بالتاريخ في أوروبا و إيطاليا".

وتسالت تقارير صحفية اسبانية وايطالية اليوم هل من الممكن أن يفكر نادي برشلونة الاسباني في ضم اللاعب الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا من صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي خلال هذا الصيف خاصة وأن النادي الكتالوني يعاني في الخط الهجومي هذا الموسم بعد كثرة إصابات كل كن عثمان ديمبلي و لويس سواريز.

بالإضافة إلى تراجع مستوى اللاعب الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان جناح نادي برشلونة الاسباني الذي انضم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لصفوف النادي الكتالوني قادما من صفوف نظيره نادي اتلتيكو مدريد الإسباني.