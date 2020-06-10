رياضة | الأهلي يقترب من حسم صفقة «مهاجم أفريقيا الأول» بـ900 ألف دولار

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 07:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يقترب من حسم صفقة «مهاجم أفريقيا الأول» بـ900 ألف دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط إدارة الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد بصفقات من العيار الثقيل.

الأهلي يقترب من حسم صفقة موليكا

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تواصل جهاز الكرة بالنادى الأهلى، مجددا فى الأيام الماضية مع الكونغولى جاكسون موليكا، مهاجم فريق مازيمبى الكونغولى لبحث إمكانية ضم الاعب لصفوف الأحمر خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وتحدثت تقارير صحفية مساء اليوم الثلاثاء عن إغراء إدارة الأهلي للاعب موليكا بالحصول على 900 ألف دولار سنوياً للحصول على خدماته، ومحاولة إقناعه بتأجيل التفكير فى خطوة اللعب فى أوروبا.

الجدير بالذكر أن الأهلي يواجه منافسة قوية مع عدد من الأندية الأوروبية والخليجية، لضم مهاجم مازيمبي الكونغولي ويضعه السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، ضمن المطلوبين لتدعيم مركز رأس الحربة الصريح