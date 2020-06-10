رياضة | بعد أقتراب الرحيل عن الأهلي.. صدمة جديدة لـ صالح جمعة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 07:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد أقتراب الرحيل عن الأهلي.. صدمة جديدة لـ صالح جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قريب من الرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة. وخرج اللاعب من حسابات رينيه فايلر المدير الفنى للقلعة الحمراء خلال فترة توليه القيادة الفنية للفريق ولم يدخل اللاعب أي من قوائم المباريات. وكشفت تقارير صحفية أن بيراميدز لن يسعي لضم صالح جمعة خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة. وذكرت التقارير أن اللاعب ليس في حسابات بيراميدز مطلقًا ولا يرغبوا في ضمه نهاية الموسم.

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