رياضة | الأهلي يغري موليكا الإنضمام نهاية الموسم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 07:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يغري موليكا الإنضمام نهاية الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدعيم خط هجوم الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

ويرغب النادي الأهلي فى التعاقد مع مهاجم مازيمبي الكونغولي جاكسون موليكا خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.

وذكرت تقارير صحفية أن الأهلي يغري اللاعب براتب كبير وهو 900 الف دولار للموافقة على اللعب في صفوف المارد الأحمر بنهاية الموسم.

ويذكر أن موليكا يقدم مستويات مميزة مع مازيمبي وهو هداف الفريق مما جعل عدد كبير من الأندية يسعي لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة