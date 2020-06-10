رياضة | مانشستر سيتي يسعى لتخفيف العقوبة الأوربية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 07:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يسعى لتخفيف العقوبة الأوربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى مسؤولو نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لحل أزمته الأخيرة والتي منعته من المشاركة في دوري أبطال أوروبا موسمين متتاليين، بعد قرار الحظر من الاتحاد الأوروبي.

وعاقب الاتحاد الأوروبي، مانشستر سيتي بالحرمان من المشاركة في دوري الأبطال لمدة عامين، بالإضافة إلى غرامة قدرها 25 مليون إسترليني، بسبب مخالفة قانون اللعب المالي النظيف.

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وأكدت صحيفة "ميرور البريطانية"، أن المحكمة الرياضية ستعلن القرار النهائي بشأن استئناف مانشستر سيتي على الحظر في شهر يوليو المقبل.

وأضافت: "قرار المحكمة سيكون مفترق طرق لمانشستر سيتي، لأنه قد يتسبب في رحيل عدد من النجوم عن النادي، في حال تأكيد العقوبة".

واختتمت: "رحيم سترلينج وكيفين دي بروين أبرز المرشحين للرحيل، بسبب رغبة عدد من الأندية الكبرى في التعاقد معهما".