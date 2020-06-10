رياضة | ساسي: سعيد بوجودي في الزمالك.. وارغب في عودة الدوري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 07:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر ساسي: سعيد بوجودي في الزمالك.. وارغب في عودة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حقيقة طلبة برفع راتبه بعد استئناف بطولة الدوري المصري.

وتوقفت كل الأنشطة الرياضية في مصر، مطلع شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتحدث ساسي في تصريحاته لموقع "foot24" التونسي، قائلا:" أسمع عن شائعات بشأن رفع راتبي، أنا سعيد مع الزمالك وأرغب في البقاء هنا".

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وتابع:" لم نتناقش بعد في موضوع العودة إلى مصر، وليس لدي مشكلة، أركز على استئناف النشاط ودوري الأبطال".

وواصل:" مرتاح للأجواء ومع الجماهير وكل الناس ولا توجد مشكلة في التجديد مع النادي".

وأتم:" كنت أتدرب بمفردي منذ توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا، لكن الفترة الأخيرة من الحجر الصحي كانت طويلة ومرهقة نفسيا".