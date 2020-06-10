شكرا لقرائتكم محمد إبراهيم يعرض نفسه على الأهلي مجانا .. لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عرض محمد إبراهيم نجم مصر المقاصة الحالي والزمالك السابق على الأهلي الانضمام له مجاناً بداية من الموسم المقبل، رغم امتداد عقده مع الفريق الفيومي لمدة موسم إضافي، إلا أن صانع الألعاب الدولي يُخطط لفسخ عقده مع المقاصة، خاصة وأنه لم يحصل على راتبه منذ 8 أشهر كاملة، وهو الأمر الذي لن تعترضه إدارة المقاصة خاصة وأن قيمة عقد محمد إبراهيم تفوق ميزانية النادي الذي يعاني من أزمة مادية حالياً، حيث يحصل اللاعب على 3 ملايين ونصف في الموسم الجاري بينما ترتفع قيمة عقده في الموسم المقبل لـ4 ملايين جنيه.

ويٌناقش مسئولو الأهلي في الوقت الحالي مدى الاستفادة من ضم محمد إبراهيم لتدعيم مركز صانع الألعاب، خاصة في ظل الرحيل المرتقب لصالح جمعة والذي أصبح قاب قوسين أو أدني من الرحيل بفرمان من فايلر والذي أكد أنه لن يكون له مكان في قائمة الفريق بالموسم الجديد، ،إلا أن هناك خلاف حول التعاقد معه، فهناك تيار يؤكد أنه لن يُفيد الفريق على الصعيد الفني، وهناك تيار أخر يرى أن التعاقد معه سيمثل إضافة للفريق نظراً لامتلاكه قدرات فنية وبدنية جيدة، خاصة وأنه لن يكلف خزينة النادي مبلغ كبير.