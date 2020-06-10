شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يرفض الاستعجال فى حسم عروض بيع كريم طارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مجلس إدارة بتروجت العروض التى وصلت النادى للتعاقد مع كريم طارق صانع اأعاب الفريق بعد إبلاغ اللاعب إدارة ناديه برغبته عدم اللعب مع الفريق البترولى بدورى القسم الثانى بعد تألقه مع طلائع الجيش فى الدورى الممتاز ووصول أكثر من عرض يطلب فيه التعاقد مع اللاعب.

كان مسئولو سموحه بادروا وأعلنوا عن رغبتهم فى التعاقد مع كريم طارق فى الانتقالات الصيفية المقبلة عقب انتهاء إعارة اللاعب لطلائع الجيش بنهاية الموسم الحالى، ويتمهل مسئولو بتروجت الرد على مسئولى سموحة على أمل وصول عرض مادى أفضل يستطيع من خلاله الإدارة بيع اللاعب بشكل أفضل.

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واستطاع كريم طارق أن يحجز لنفسه مكانا أساسيا في تشكيلة الفريق حيث لعب مع الطلائع 31 مواجهة بواقع 29 مواجهة في الدوري سجل فيها 4 أهداف، وصنع 5 أهداف، ولم يشارك في 5 مواجهات فقط.

استعجل مسئولو طلائع الجيش نظرائهم فى بتروجت لسرعة حسم مصير كريم طارق لاعب الفريق البترولى المعار للطلائع لنهاية الموسم الجارى، ويقدم كريم طارق موسماً متميزاً مع ناديه دفع عدد من الأندية للتهافت على التعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لاسيما فى ظل ارتباطه بعقد إعارة مع الطلائع ينتهى بنهاية الموسم الجارى .