شكرا لقرائتكم بعد اعلان رغبته في الرحيل .. بتروجت يراجع العروض الخاصة بكريم طارق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يناقش مجلس إدارة بتروجت العروض التى وصلت النادى للتعاقد مع كريم طارق صانع العاب الفريق بعد إبلاغ اللاعب إدارة ناديه برغبته عدم اللعب مع الفريق البترولى بدورى القسم الثانى بعد تألقه مع طلائع الجيش فى الدورى الممتاز ووصول اكثر من عرض يطلب فيه التعاقد مع اللاعب .

كان مسئولو سموحه بادروا واعلنوا عن رغبتهم فى التعاقد مع كريم طارق فى الانتقالات الصيفية المقبلة عقب انتهاء اعارة اللاعب لطلائع الجيش بنهاية الموسم الحالى ، ويتمهل مسئولو بتروجت الرد على مسئولى سموحه على أمل وصول عرض مادى أفضل يستطيع من خلاله الادارة بيع اللاعب بشكل أفضل .

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واستطاع كريم طارق أن يحجز لنفسه مكانا أساسيا في تشكيلة الفريق حيث لعب مع الطلائع 31 مواجهة بواقع 29 مواجهة في الدوري سجل فيها 4 أهداف، وصنع 5 أهداف، ولم يشارك في 5 مواجهات فقط.

استعجل مسئولو طلائع الجيش نظرائهم فى بتروجت لسرعة حسم مصير كريم طارق لاعب الفريق البترولى المعار للطلائع لنهاية الموسم الجارى، ويقدم كريم طارق موسماً متميزاً مع ناديه دفع عدد من الأندية للتهافت على التعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لاسيما فى ظل ارتباطه بعقد إعارة مع الطلائع ينتهى بنهاية الموسم الجارى .