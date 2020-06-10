شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصريحات ميكيل.. نجوم عالميون رحبوا باللعب فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجر النيجيرى جون أوبى ميكيل لاعب تشيلسى السابق وطرابزون سبور التركى الحالى، مفاجأة كبرى بترحيبه باللعب فى الدورى المصرى حال وجود عرض قوى من أحد الأندية، وقال أوبى فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر فضائية أون تايم سبورتس2 مع الإعلامى إبراهيم فايق: "إذا تلقيت عرضا قويا من الدورى المصرى سأفكر فى الأمر بكل تأكيد".

وأضاف: "حلمت أن ألعب فى دول الخليج وشمال أفريقيا، بالتأكيد ستكون فرصة جيدة لو أتيحت لى الفرصة هناك، لكن على أن أنتظر وأرى ما سيحدث في المستقبل".

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وفتحت تصريحات النيجيرى ملف النجوم العالميين الذين أبدوا استعدادا للعب فى الدورى المصرى حال توفر عرض قوى، وهو ما حدث مع زميل ميكيل فى تشيلى، مالودا الذى لعب فى صفوف وادى دجلة خلال فترة إعارة.

وقدم مالودا مردودًا مميزًا مع وادى دجلة وكان أحد أبرز نجوم الفريق، حيث شارك فى 16 مباراة سجل بها ثلاثة أهداف وصنع 8 أخرى.