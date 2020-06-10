محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ (الخليج 365):
زوار مصراي نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الثلاثاء:
أمير مرتضى: سعيد بـ"حفلة" قناة الأهلي
مدرب الإسماعيلي السابق: تمنيت تدريب أبو تريكة
مصدر بالاتحاد يوضح لمصراوي حقيقة مفاوضاتهم مع لاعب دجلة
محامي النقاز يكشف سبب تقدم شكوى جديد ضد الزمالك
في بيان رسمي.. أسوان يقبل استقالة عبدالعاطي ويرفض "مبرراته"
"لست أنت من يتحدث عن بندق".. خالد الغندور يرد على سيد عبدالحفيظ
"الصحافة تحب إسمي".. دوارتي يكشف حقيقة تفاوض الأهلي والزمالك معه
الاتحاد يصل لاتفاق بتمديد عقد طلعت يوسف لموسم آخر
وزير الرياضة: إرشادات عودة النشاط جاهزة.. ومصير الدوري بيد اتحاد الكرة
خالد الغندور يرد على قناة الأهلي
لاعب ميلان يكشف تعرضه للسرقة تحت تهديد السلاح
رسميًا.. الإعلان عن نظام الدوري الفرنسي للموسم المقبل قبل 30 يونيو
"ما فعلته أمر طبيعي".. أحمد صديق يرد على إشادة عبدالحفيظ (خاص)
الاتحاد المغربي لكرة القدم يرد على أنباء إلغاء مسابقة الدوري
رسميا.. جوارديولا يستعين بمدربه السابق ليكون مساعده في مانشستر سيتي
ميمي: مصطفى محمد مستقبل مصر.. وأنصحه بالاستعانة بصلاح
فرج عامر يكشف لمصراوي.. حقيقة التفاوض مع صالح.. وموقفه من استئناف الدوري
ساسي: سعيد بعودتي للتدريبات.. فترة الحجر "أرهقتني نفسيًا"
عبد الحفيظ: البعض أساء فهم تصريحاتي.. ولم أوجه إساءة لنادي الاتحاد
الوحدة يؤكد: لا نفكر في ضم حسام عاشور
بعد منعه من دخول النادي.. بالوتيلي: اكتبوا الآن أنني لا أتدرب
لومالا: لم أتحدث عن رغبتي في مغادرة بيراميدز
عقد ابني مصطفى مع الأهلي؟.. شوبير: "النادي خيره علينا كلنا""
إبراهيم عبد الخالق: بدايتي مع الزمالك كانت أفضل من بداية طارق حامد
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الثلاثاء.. رد الغندور على عبد الحفيظ.. وأمير مرتضى على قناة الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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