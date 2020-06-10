لومالا: لم أتحدث عن رغبتي في مغادرة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نفى الدولي الأوغندي عبده لومالا، صانع ألعاب فريق نادي بيراميدز، التصريحات المنسوبة له والتي تحدث فيها عن رغبته في الرحيل ومغادرة النادي خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أنها لا أساس لها من الصحة.

ونسبت إحدى الصحف الأوغندية تصريحات لصانع الألعاب الدولي تحدثت فيها عن رغبته في الرحيل عن النادي لعدم المشاركة، وأنه يرغب في العودة مجددا إلى أوروبا في أسرع وقت ممكن (طالع التصريحات).

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وقال لومالا للمركز الإعلامي لنادي بيراميدز إن التصريحات المنسوبة إليه غير صحيحة على الإطلاق ولم يتحدث بها وأنه سعيد بتواجده في صفوف النادي ويسعى لإثبات نفسه والتألق ولا يستطيع الصبر على عودة النشاط الرياضي واللعب مرة أخرى بالفريق.

وأجرى لاعب منتخب أوغندا الدولي اتصالات مع هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، نفى فيها التصريحات المنسوبة إليه مؤكدا أنه لم يتحدث لأي وسيلة إعلامية وأنه سعيد بوجوده في صفوف النادي.

يُذكر لومالا انتقل إلى بيراميدز في يوليو 2019 قادما من كالمار السويدي بعد فترة إعارة في سوريانسكا، لكن تراجع دوره مع الفريق بعد رحيل المدير الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، مدرب أوغندا السابق.