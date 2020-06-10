وزير الرياضة يكشف تفاصيل عودة النشاط الرياضي: مصير الدوري بيد اتحاد الكرة

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن اللجنة الطبية العليا قامت بوضع الدليل الإرشادي الخاص بعودة النشاط الرياضي، وتم التوافق عليه بعد مناقشات مع اللجنة الأولمبية الدولية وأيضا مسؤولي وزارة الصحة.

ومن المقرر أن يعلن مجلس الوزراء المصري في الاجتماع المقبل عن القرار النهائي بشأن استئناف النشاط الرياضي بعدما توقف مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال وزير الرياضة في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة"

عبر "أون تايم سبورتس 2" "في الوقت الحالي هناك توجه بضرورة التعايش مع كورونا لكن بحذر ووفقا لإجراءات احترازية، ونحن ننتظر القرار النهائي لمجلس الوزراء".

وأضاف: "لدينا لجنة طبية عليا قامت بدراسة كل الأمور ووضعت كل التصورات الممكنة واجتمعنا مع اللجنة الأولمبية الدولية وكذلك مسؤولي وزارة الصحة وتم التوافق على كل الأمور".

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وواصل: "هناك دليل إرشادي يخص فتح الأندية ومراكز الشباب، ودليل إرشادي يخص المسابقات المختلفة، وآخر لكرة القدم، وأيضا دليل خاص بالنوادي الصحية".

وتابع: "الأندية حالياً يمكن أن تفتح الأبواب بشأن تجديد الاشتراكات، ومع قرار مجلس الوزراء بشأن عودة النشاط الرياضي سوف نمنح الأندية ومراكز الشباب فرصة للتعقيم وتسكين العاملين والموظفين".

وصرح "فيما يخص دوري كرة القدم فالأمر هناك في يد اتحاد الكرة بكل تأكيد يجب أن يحدث نقاش مع الأندية والجمعية العمومية ويكونوا جاهزين بكل السيناريوهات ونحن سوف نخطرهم بالرأي الحكومي الخاص بموعد التدريبات وأي أمور أخرى".