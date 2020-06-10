إيقاف برنامج الدحيح عدو الظاهرة “كريم بنزيمة”

أعلنت قناة AJ+ عربي إيقافها لأحد أنجح البرامج التثقيفية في السنوات الثلاث الماضية “الدحيح” والذي قدمه الإعلامي المصري الموهوب “أحمد الغندور” عدو مهاجم ريال مدريد “كريم بنزيمة”.

وأكدت القناة في تصريح رسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي توقفها عن إنتاج برنامج الدحيح، قائلة “توقف الدحيح جاء بسبب أن الخطط الإنتاجية للقناة لا تسمح لها بالاستمرار في بثه”.

ونشرت عبر حسابها الرسمي على تويتر فيديو بعنوان “3 سنوات معًا، ما هي حلقتك المفضلة؟”، وتضمن الفيديو مقتطفات من الحلقة الأولى في شهر مايو 2017 وصولاً إلى الحلقة الأخيرة في شهر يونيو 2020”.

وأضافت القناة “خططنا الإنتاجية لا تسمح في المرحلة الحالية الصعبة التي يمر بها العالم والمؤسسات الإعلامية بالاستمرار في نشر برنامج الدحيح على كبريت، نعبر عن الامتنان لأحمد الغندور وفريقه، ونتمنى له كل التوفيق والنجاح والتألق ولبرنامجه المميز الدحيح”.

الدحيح والظاهرة كريم بنزيمة

قدم أحمد الغندور حلقة مثيرة في نهاية شهر يناير 2019 حملت عنوان الظاهرة كريم بنزيمة، ناقش خلالها اختلال المنظومة الجماعية في أندية كرة القدم عندما تضم نخبة من ألمع نجوم العالم كما حدث مع ريال مدريد في النسخة الأولى لفريق الأحجار الكريمة الذي ضم زيدان ورونالدو ورونالدو وروبرتو كارلوس ولويس فيجو وديفيد بيكهام.

واستدل أحمد الغندور المعروف بعبارة “لك أن تتخيل عزيزي المشاهد”، في تحليله لأسباب فشل ريال مدريد في الفترة من 2003 إلى 2010، ونجاح الفريق في الفترة من 2013 إلى 2018 لما ورد في كتاب حمل عنوان friend and foe للكاتبين “آدم جالينسكي وموريس شفيتزير”.

وافتتح أحمد الغندور تلك الحلقة بوابل من العبارات الساخرة عن كريم بنزيمة لعدم اقتناع العديد من جمهور الريال به، ولتعجبه من وصفه بشبيه الظاهرة رونالدو، والمزيج الحديث ما بين الظاهرة رونالدو وزين الدين زيدان.

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وتقمص أحمد الغندور شخصية مشجع ريال مدريد الغاضب والمستاء من أداء كريم بنزيمة بسبب تفننه في إهدار الفرص، قائلاً “عندي مشكلة كبيرة أول مرة أتحدث عنها أمام الناس، أنا أغير التلفزيون أسبوعيًا بعد كل مباراة لريال مدريد، وهذا يتسبب في مشكلة مستمرة مع زوجتي وأبنائي”.

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وأضاف “لو كنت مع جانكيز خان وجوزيف ستالين وهيلتر في غرفة واحدة، وبحوزتي مسدس فيه طلقتين سأخرج خارج الغرفة وأطلق النار على بنزيمة بطلقتين”.

وردًا على خلق بنزيمة للمساحات أمام باقي زملائه والمساعدة على تسجيل الأهداف، قال “مساحات!!! اذهب لاستصلاح الأراضي، خذ مساحات في الشروق أو التجمع”..لينهي بعدها تلك الفقرة بتمزيق صورة بنزيمة قائلاً “هلا مدريد..هلا مدريد”.

وبعد انتهاء الفقرة الكوميدية الساخرة، قال في بداية التحليل “كريم بنزيمة جلاد الحراس وأخر ما تبقى من الظاهرة رونالدو، لماذا هذا هو مهاجم ريال مدريد الأول لمدة 10 سنوات؟ هناك ناس أصيبت بالقلب بسببه، وهناك مَن لم يتحمل الفرص السهلة التي أهدرها فماتوا أثناء المباراة”.

وكانت أبرز جملة قالها الغندور في تلك الحلقة “لو أخذ كريم بنزيمة الكرة الذهبية قد يُضيعها أيضًا. عندما كان في الحج قبل فترة، الناس خافوا من إهداره للجمرات خارج المكان المخصص لإلقاءها. سؤال تواضع مستوى بنزيمة واستمراره لكل هذه المدة في ريال مدريد ليس له أي إجابة سوى في كتاب متى تتعاون ومتى تتنافس، friend & Foe”.

وقدم أحمد الغندور برنامج الدحيح من غرفة قديمة تمتليء بالأجهزة غير الحديثة، لكنه تميز بفضلها عن جميع أماكن تصوير برامج اليوتيوب الأخرى.

ودائمًا ما تُحقق حلقات برنامج الدحيح أرقامًا قياسية من حيث المشاهدات وإعادة النشر في تويتر وفيسبوك (ريتويت وشير)، وتصل المشاهدات على قناة يوتيوب للحلقة الواحدة إلى حوالي مليوني أو ثلاثة ملايين مشاهدة، ولا شك أن توقف البرنامج سيشكل ضربة قوية وخسارة فادحة بالنسبة لإدارة القناة.