محسن حافظ يوضح حقيقة “ماجدة” ويروي قصة مرتضى منصور وسجن القناطر

كشف المستشار السابق لنادي الزمالك المصري “محسن حافظ” عن المزيد من السقطات والمخالفات التي ارتكبها رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” على مدار السنوات الـ 30 الماضية، كما حرص على توضيح حقيقة سيدة تُدعى “ماجدة” دائمًا ما يستخدمها مرتضى منصور عند تحدثه عن رئيس الأهلي محمود الخطيب.

وظهر محسن حافظ في بث مباشر على قناة الصحفي “أبو المعاطي زكي” بموقع يوتيوب، للتحدث بشكل علني عن معاصرته لجميع المخالفات التي ارتكبها رئيس الزمالك سواء قبل أو أثناء فترة عمله كمستشار قانوني لنادي الزمالك.

وقال محسن حافظ “ارتكب مرتضى منصور العديد من المشاكل أثناء فترة عمله كوكيل نيابة في مدينة الإسماعيلية. ذات مرة خضع إلى عملية البواسير بعد خروجه من سجن القناطر، حيث حُبس هناك في إحدى القضايا، الأمر الذي يعكس ما حدث له جيدًا داخل السجن”.

وأضاف محسن حافظ “تعرض كذلك لمشكلة كبيرة في نيابة العطارين بسبب اشتراطه الحصول على شقة سكنية في الاسكندرية نظير حل مشكلة للثنائي محمد نجم وسيد نجم، لكنه لم ينجح في حل تلك المشكلة، ليضع نفسه في مأزق بالاصطدام معهما في ملهى ليلي”.

عادل إمام وماجدة

كما فتح المستشار محسن حافظ ملف قضية الفنان “عادل إمام” مع مرتضى منصور، قائلاً “قام برفع قضية ضد الفنان عادل إمام، وشحن ضده المحاميين لرفع دعاوى قضائية أخرى، وأملى عليهم جميع أقوالهم في تلك القضايا، وهذا حدث أمام عيني”.

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وزاد “مرتضى منصور وعد بحبس عادل إمام لمدة سنة، وبعدها ذهب إلى وزير العدل ووجد عادل إمام في مكتبه كي يخلصه من مرتضى منصور، وفي اليوم التالي ذهب مرتضى إلى المحكمة وكان عنده جلسة واستقال من منصبه”.

وأوضح “مرتضى منصور أراد استثمار قضية عادل أمام لافتعال قضايا أخرى، لدرجة أن عادل إمام نفسه قال ذات مرة: خلصوني من مرتضى منصور لأن الموضوع أثر على عائلته (زوجته وأبنائه)، ويوجد شهود كثر على هذا الكلام، وذات مرة أخبرني محمود العجمي الله يرحمه أن مرتضى منصور حصل على مبلغ ضخم من عادل إمام نظير الابتعاد عن طريقه”.

وعن المدعوة ماجدة التي يستخدمها مرتضى منصور في كل مكالماته الهاتفية عند التحدث عن محمود الخطيب، قال محسن حافظ “أنا ومحمد رجب كنا نتشاجر على فتاة اسمها ماجدة، وهذه الفتاة كل مرة يتحدث فيها مرتضى منصور يحاول إلصاقها بمحمود الخطيب، وبعدها يرجع يدعي على شقيقة الخطيب التي لا علاقة لها بتلك الفتاة التي كنا نتشاجر عليها”.

كما فجر محسن حافظ مفاجأة خلال استضافته في قناة أبو المعاطي زكي، بشأن حادث ملعب الدفاع الجوي الذي راح ضحيته 22 مشجعًا من نادي الزمالك عام 2015، قائلاً “قمت باقتحام غرفة المشورة في محاكمة موقعة الجمل الخاصة بثورة يناير 2011، بناء على توصية من مرتضى منصور، ليتم افساد القضية، وطُلب مني نفس الأمر في قضية الدفاع الجوي التي راح ضحيتها أكثر من 20 مشجعًا من جمهور الزمالك لافساد القضية وتبرئة مرتضى منصور”.